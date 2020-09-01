Вирусолог рассказал, можно ли отличить коронавирус от гриппа по симптомам

С приходом в России ожидается наступление сезона гриппа и ОРВИ

Опытный врач может отличить коронавирусную инфекцию от сезонного гриппа, однако у этих болезней есть много схожих симптомов, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. Врач отметил, что основную роль при постановке диагноза играет результат теста на COVID-19.

"Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью", - отметил вирусолог.

Альтштейн подчеркнул, что рентгенологи могут определить заболевание по изменениям в легких пациента, однако и это не дает 100% гарантии, передает РИА Новости. Врач заявил, что в случае сомнений следует делать тест на коронавирус, а уже затем ориентироваться на его результат.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 25,3 миллионов человек, 848 тысяч из них скончались.

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