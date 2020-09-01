Житель Подмосковья убил воспитательницу детсада на глазах у детей

Конфликт супругов перерос в трагедию

Трагедия в подмосковном Воскресенске: мужчина зарезал супругу на глазах воспитанников детского сада. Следователи выясняют мотивы убийства, а также то, каким образом преступник проник на территорию учреждения.

"31 августа мужчина проник на территорию детского сада, расположенного в Воскресенске. После чего вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые колото-резаные ранения шеи и верхних конечностей", - сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Воспитательница скончалась на месте. Ее супруг, 53-летний житель Воскресенска, задержан. Следователи допрашивают свидетелей, эксперты изучают изъятый с места преступления нож Обвинение в убийстве мужчине пока не предъявлено, передает ТАСС.

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