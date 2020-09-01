ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин напомнил школьникам о подвиге их сверстников в годы войны

12:54
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Подростки работали наравне со взрослыми

Владимир Путин уверен, что нет испытания трагичнее, чем война. Она отнимает будущее и мечты, ломает судьбу и не щадит никого, заявил президент во время открытого урока для школьников в День знаний.

Путин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны много подростков, ровесников сегодняшних школьников, ушли на фронт и в партизанские отряды. Многие из них приписывали себе возраст, чтобы отправиться на борьбу с врагом.

"Подростки и даже дети без всяких скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах и фабриках, потому что знали, что кроме них и их матерей к станку встать просто некому. […] Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ, и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей, и этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт", - заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что работающие в тылу подростки в годы ВОВ часть своего заработка перечисляли на нужды оборонного производства и фронта. Так появились танковые колонны, самолеты, целые эскадрильи, названные в их честь, сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин провел открытый урок для школьников
Владимир Путин провел открытый урок для школьников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.