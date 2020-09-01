Путин напомнил школьникам о подвиге их сверстников в годы войны

Подростки работали наравне со взрослыми

Владимир Путин уверен, что нет испытания трагичнее, чем война. Она отнимает будущее и мечты, ломает судьбу и не щадит никого, заявил президент во время открытого урока для школьников в День знаний.

Путин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны много подростков, ровесников сегодняшних школьников, ушли на фронт и в партизанские отряды. Многие из них приписывали себе возраст, чтобы отправиться на борьбу с врагом.

"Подростки и даже дети без всяких скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах и фабриках, потому что знали, что кроме них и их матерей к станку встать просто некому. […] Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ, и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей, и этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт", - заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что работающие в тылу подростки в годы ВОВ часть своего заработка перечисляли на нужды оборонного производства и фронта. Так появились танковые колонны, самолеты, целые эскадрильи, названные в их честь, сказал Путин.

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