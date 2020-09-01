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Путин рассказал школьникам о неотъемлемой составляющей национального кода россиян

13:22
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Президент в День знаний провел открытый урок

Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного 75-летию Победы, рассказал школьникам о неотъемлемой составляющей национального кода русских людей. Он заявил, что русского человека нельзя представить в отрыве от памяти о войне и без уважения к защитникам Родины.

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"Неотъемлемая составляющая нашего национального кода, то, без чего невозможно представить живущего в нашей стране человека, - пронзительные книги о войне, стихи, авторами многих из которых были как раз фронтовики, фильмы о Великой Отечественной войне, берущие за живое, за сердце прямо, песни, которые всегда звучат по зову души", - заявил глава государства.

Президент добавил, что не менее важными являются рассказы бабушек и дедушек о войне, письма с фронта, фотографии и награды, которые бережно хранят во многих семьях. Глава государства упомянул и о воинских мемориалах, которые напоминают россиянам о героях, павших в боях за Родину, передает РИА Новости.

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