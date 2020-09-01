Путин назвал переписывающих историю "современными коллаборационистами"

Президент провел Всероссийский открытый урок

Определенные силы хотят изменить порядок, сложившийся в мире после Второй мировой войны. С этой целью они пытаются переписать историю, заявил Владимир Путин во время открытого урока для школьников "Помнить — значит знать".

"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом... называют коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", — сказал Путин.

Президент призвал помнить и знать людей, защитивших страну, и события военных лет.

Всероссийский открытый урок "Помнить — значит знать" посвящен 75-летию Великой Победы. Его посмотрели больше пяти миллионов учащихся из 40 тысяч школ страны, передает "Интерфакс".

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