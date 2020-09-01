Потерявшую мужа Диденко обманул молодой бойфренд

Сейчас у нее другой возлюбленный

Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер зимой после вечеринки в банном комплексе Москвы, рассказала об отношениях с молодым человеком, который использовал ее ради хайпа.

После смерти мужа Диденко познакомилась с парнем по имени Юра. Он был внимательным и заботливым. Вдова быстро к нему привязалась. Она купила у него песню, записывала с ним видео и помогала раскручивать его страницу в соцсети.

Оказалось, что Юра во всем ее обманывал. Ему 24 года, а не 21. У него не было нервного срыва, о котором он ей рассказывал. А общался он с вдовой только для того, чтобы та пиарила его в Instagram.

"Я платила за него везде! Помогала развивать блог! Купила песню, которая мне не нужна за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак!" - написала Екатерина Диденко в соцсети.

О ком идет речь, она не уточнила. Ранее Диденко говорила, что встречается с мужчиной, но раскрывать подробности пока не хочет. По слухам, ее избранником стал актер Влад Черных. В своих сториз она действительно упоминает некоего Влада. С ним она стала встречаться после расставания с Юрой.

Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения. Вечеринка проходила в банном комплексе. Валентин, супруг блогера, высыпал в бассейн около 25 килограммов сухого льда. При взаимодействии с водой лед выделил углекислый газ. Несколько человек прыгнули в бассейн. В результате трое погибли, еще семеро получили химические ожоги дыхательных путей. Диденко воспитывает двух маленьких детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"