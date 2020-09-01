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Потерявшую мужа Диденко обманул молодой бойфренд

13:12
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Сейчас у нее другой возлюбленный

Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер зимой после вечеринки в банном комплексе Москвы, рассказала об отношениях с молодым человеком, который использовал ее ради хайпа. 
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

После смерти мужа Диденко познакомилась с парнем по имени Юра. Он был внимательным и заботливым.  Вдова быстро к нему привязалась. Она купила у него песню, записывала с ним видео и помогала раскручивать его страницу в соцсети. 

Оказалось, что Юра во всем ее обманывал. Ему 24 года, а не 21. У него не было нервного срыва, о котором он ей рассказывал. А общался он с вдовой только для того, чтобы та пиарила его в Instagram. 

"Я платила за него везде! Помогала развивать блог! Купила песню, которая мне не нужна за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак!" - написала Екатерина Диденко в соцсети. 

О ком идет речь, она не уточнила. Ранее Диденко говорила, что встречается с мужчиной, но раскрывать подробности пока не хочет. По слухам, ее избранником стал актер Влад Черных. В своих сториз она действительно упоминает некоего Влада. С ним она стала встречаться после расставания с Юрой. 

Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения. Вечеринка проходила в банном комплексе. Валентин, супруг блогера, высыпал в бассейн около 25 килограммов сухого льда. При взаимодействии с водой лед выделил углекислый газ. Несколько человек прыгнули в бассейн. В результате трое погибли, еще семеро получили химические ожоги дыхательных путей. Диденко воспитывает двух маленьких детей.

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