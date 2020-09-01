Ефремов назвал фейком видео с места ДТП

Заседание по делу продолжается

В Пресненском суде проходит очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Ожидается, что во вторник наконец начнутся прения сторон, однако процесс затягивается - накануне заседание длилось до позднего вечера, но заслушать все показания свидетелей так и не успели.

Пролить свет, кто же сидел за рулём джипа, мог медэксперт, который проводил биологическую экспертизу автомобиля. Но в зале суда Алексей Глушенков заявил следующее: "Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. Следов на пассажирской подушке не было". Но вот чьи следы с водительской стороны - ответа так и нет.

Ранее сегодня суд просмотрел видеозапись Светланы Набокиной. Сотрудница кафе, которое расположено недалеко от места ДТП, представила суду собственную видеозапись, сделанную в первые минуты после аварии. Свидетель рассказала, что водителя джипа видела только со спины, без лица. Но позже сопоставила своё видео с другими и пришла к выводу - перед ней был Михаил Ефремов.

Ефремов и его адвокат назвали это видео поддельным и смонтированным, возражали против его приобщения к делу. Но судья их заявление проигнорировала. Важная деталь — на всех представленных ранее видеозаписях все свидетели потерпевших смогли себя обнаружить, а вот свидетели защиты, выступавшие накануне, нет. Один из адвокатов родственников погибшего Сергея Захарова даже предложил привлечь их к ответственности за дачу ложных показаний. Но адвокат Ефремова Пашаев усомнился в том, что свидетели потерпевших узнали именно себя.

Сам обвиняемый пока не взял слово. Лишь отдельные реплики. Ранее Ефремов заявил, что выпил в день аварии бутылку водки и вечером отправился на поиски пива. Но, уверен, он не мог сесть за руль, потому что никогда не делал этого пьяным. Вину актер не признает и ждет неопровержимых доказательств, что именно он управлял своим автомобилем.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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