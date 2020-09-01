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На Дальнем Востоке устраняют последствия ливней

14:53
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Борьбу со стихией ведут в нескольких регионах

Подтоплены дороги, дома и больше тысячи приусадебных участков. На Дальнем Востоке устраняют последствия сильнейших ливней, сообщает "ТВ Центр".

В нескольких регионах осложнилась паводковая обстановка. В Приморье  усиливают группировку МЧС. На помощь прибыли коллеги из Амурского спасательного центра. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы -  откачивают воду, расчищают территории, также оказывают помощь жителям.

Борьбу со стихией ведут и в Хабаровском крае, Амурской области и Забайкалье. К ликвидации последствий стихии привлечены больше 550 человек и почти 200 единиц спецтехники.

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