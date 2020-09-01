Лукашенко заявил об общем Отечестве "от Бреста до Владивостока"

Он признался, что сделал выводы из событий в Белоруссии

Последние события в Белоруссии стали уроком для ее президента. Александр Лукашенко признался: он понял, кто действительно близкий союзник республики. По мнению белорусского лидера, соответствующие выводы сделал и его российский коллега Владимир Путин.

"Это урок… Мы с президентом уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Акции протеста в белорусских городах начались после подведения итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Оппозиция результаты голосования не признала.

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