Лукашенко предрек резню после прихода к власти оппозиции

Президент Белоруссии предупредил о печальных последствиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если власть окажется в руках оппозиционно настроенных людей, то страну ждут тяжелые потрясения и резня.

Белорусский лидер сравнил возможные события с ситуацией на Украине. По мнению Лукашенко, то, что произошло в соседнем государстве – "цветочки", передает РИА Новости.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня", - сказал он.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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