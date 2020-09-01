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Депутат МГД Титов: Статус московского инвестора способствует развитию промышленных предприятий

13:27
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Москва запустила новый вид поддержки бизнеса

Статус московского инвестора способствует развитию промышленных предприятий. Такое мнение высказал член комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Андрей Титов.

"Москва запустила новый вид поддержки бизнеса - инвестиционный налоговый вычет. Получить статус московского инвестора могут предприятия промышленности. Эта мера будет существенной помощью для этого сектора, так как инвестиции в развитие, капитальное строительство, оборудование являются очень крупными", - сказал Титов.

Налоговая преференция коснется налога на прибыль, который сегодня направляется в бюджеты разных уровней. Сейчас он составляет 20% от прибыли, из которых 17% идет в региональный бюджет, напомнил депутат.

"Московский бюджет будет возвращать уплаченный налог тем, кто вкладывается в развитие. За счет суммы налога, который зачисляется в московский бюджет, можно будет списывать до 90% инвестиций в основные средства. При этом неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение долгого времени - до семи лет. Для сравнения, за счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, можно списывать до 10% инвестиций в основные средства. Московская мера поддержки таким образом существенно расширяет и дополняет федеральную", - добавил Титов.

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