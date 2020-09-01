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Какие меры безопасности действуют в школах Москвы из-за коронавируса

15:04
  • вторник
  • 01 сентября 2020

В частности, введен гибкий график начала и завершения занятий

Во вторник для более чем полутора миллионов юных москвичей начался новый учебный год. После вынужденной шестимесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, свои двери вновь открыли школы, колледжи и вузы, передает "ТВ Центр".

Чтобы не допустить распространения инфекции, пришлось предпринимать особые меры безопасности. Торжественные линейки решили отменить. Более того, в школах созданы условия, чтобы ученики из параллельных классов не пересекались.

Также ввели гибкий график начала и завершения занятий. Разумеется, учебные заведения снабжены масками, антисептиками, бактерицидными лампами. А у входа у детей и персонала школ измеряют температуру.

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