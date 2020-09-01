Собянин пожелал школьникам успехов в новом учебном году

Мэр посетил одну из столичных школ

В столице открылись 18 новых зданий школ и детсадов. В них смогут обучаться более 2 с половиной тысяч дошколят и 5 тысяч школьников. Впрочем, свои интересные направления и пилотные программы есть, пожалуй, во всех учебных заведениях города. Одну из таких школ посетил Сергей Собянин. Мэр Москвы поздравил учеников и педагогов с Днём знаний, а ещё рассказал, на какую профессию сейчас лучше ориентироваться.

Счастливые улыбки и радость, которую очень сложно скрыть. Да и зачем, ведь повод действительно праздничный - наконец можно общаться со своими одноклассниками и любимыми учителями не через компьютерные приложения, а лицом к лицу.

Возвращаться в родную школу после полугодового перерыва волнительно. Даже старшеклассники говорят: будто снова пришли в первый класс. Дистанционное обучение отдыхом назвать сложно. Даниил Бычков вместе со своими одноклассниками изобрели своего рода школьный звонок. Написали программу, подключили к ноутбуку два динамика и на часы смотреть не нужно.

Локальный школьный звонок, который для каждого класса звенит в определённое время, - не единственный примета новой реальности. Для профилактики коронавируса пришлось пойти на определенные меры: учителя соблюдают масочный режим. за каждым классом закреплён свой кабинет, что сводит к минимуму общение между параллелями. Исключения - занятия, где без специального оборудования не обойтись.

"Сегодня вдвойне волнительный праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов. И к волнению, конечно, примешивается и тревога: как будет организовываться процесс, какие риски снова будут в школе, потому что, к сожалению, у нас пока эпидемия ещё не закончилась. Но, тем не менее, все школы, все детские дошкольные учреждения, все вузы сегодня приступили к работе. И я надеюсь, что всё будет нормально", - сказал Сергей Собянин.

Школа №2097 необычная - здесь уже два года действует пилотный проект "Школа старшеклассников". Один из корпусов полностью отдан ученикам с 8 по 11 класс. В IT-полигоне собирают роботов - процесс кропотливый, но захватывающий. Этажом выше - медицинский кластер. Будущие врачи работают исключительно на высококвалифицированном оборудовании. На столе, к примеру, можно рассмотреть в деталях человеческий организм. Нажав на любую часть тела, сразу получить описание. С учениками профильных классов пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли больше полутора миллиона учеников, только первоклассников - около 113 тысяч детей. Мэр столицы подчеркнул: каждое общеобразовательное учреждение обеспечено максимальным уровнем безопасности. В случае локального заражения школьника экстренно переведут на дистанционное обучение.

Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Дмитрий Иванов, Александр Медведев, Филипп Швырёв. "ТВ Центр".

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