Выделенные полосы в Москве начинают работать круглосуточно

Это улучшит работу общественного транспорта

Выделенные полосы в столице переходят на круглосуточный режим работы. А значит, автомобилистам запрещается на них выезжать, в том числе по выходным и праздникам, передает "ТВ Центр".

Сейчас на дорогах меняют дорожные знаки. Пользоваться выделенкой смогут только общественный транспорт, спецмашины, такси и велосипедисты. Но штрафы выписывать пока не будут.

Специалисты уверены: благодаря нововведению автобусы и электробусы поедут без задержек, а горожане смогут меньше ждать на остановках даже в час пик.

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