Появилось видео сильного пожара на складе в Химках

Сейчас огонь потушен
В подмосковных Химках во вторник горел склад с бумагой. Огонь быстро охватил площадь более тысячи квадратных метров, передает "ТВ Центр".
Всё произошло на территории промзоны в Транспортном проезде. Чёрные клубы дыма можно было видеть далеко от места ЧП. Очевидцы даже сняли языки пламени.
В МЧС уточнили, что склад заполнен бумагой только наполовину. По некоторым данным, пламя перекинулись на два припаркованных грузовика. Обошлось без пострадавших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"