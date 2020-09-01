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Появилось видео сильного пожара на складе в Химках

15:23
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Сейчас огонь потушен

В подмосковных Химках во вторник горел склад с бумагой. Огонь быстро охватил площадь более тысячи квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Всё произошло на территории промзоны в Транспортном проезде. Чёрные клубы дыма можно было видеть далеко от места ЧП. Очевидцы даже сняли языки пламени.

В МЧС уточнили, что склад заполнен бумагой только наполовину. По некоторым данным, пламя перекинулись на два припаркованных грузовика. Обошлось без пострадавших.

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