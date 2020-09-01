В Москве стартовала вакцинация от гриппа

Где можно сделать привику?

Сегодня - первый день осени, москвичей начали прививать от сезонного гриппа - бесплатно и по всему городу, сообщает "ТВ Центр".

Пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках столицы, а ещё на мобильных пунктах: около 30 из них установлены прямо у станций метро, ещё два - у МЦК.

Процедура занимает не более 15 минут. Перед прививкой - обязательный медосмотр: врач определит возможные противопоказания, даст рекомендации после прививки, ну и предоставит сертификат. Главное - не забыть взять с собой паспорт.

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