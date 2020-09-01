Финалисты премии "Новатор Москвы" рассказали о своих разработках

Благодаря премии молодые изобретатели могут заявить о себе и найти инвесторов

Во вторник станут известны лауреаты премии мэра "Новатор Москвы". Конкурс уже не первый год поддерживает талантливых молодых ученых, помогая реализации их идей. Солнечные батареи, которые могут работать без солнца. Инвалидная коляска - самокат. Подобные проекты могут стать прорывом в медицине или облегчить повседневную жизнь людей.

Это новое поколение солнечных батарей. Их печатают на пластике или стекле. Конечно, вскипятить чайник им не под силу. Но, как стикер, они легко приклеиваются на любой гаджет. И можно навсегда забыть о зарядных устройствах и розетках. Тем более, что прямой солнечный свет этим батареям не нужен.

"Дело в том, что мы используем новый материал - перовскит, который поглощает видимый свет намного лучше, чем альтернативные технологии. Именно поэтому мы получаем больше электричества и можем заряжать наши гаджеты быстрее от белого, теплого или холодного света при любом уровне освещенности", - рассказал руководитель проекта InPOWER Данила Саранин.

Разработали новую технологию молодые инженеры из лаборатории перспективной солнечной энергетики МИСИСа.

А благодаря этому изобретению - электроприставке - на инвалидной коляске можно передвигаться, как на самокате. Преодолевать километры и не крутить колёса руками. Цели создать именно такое устройство не было, рассказывает Николай Юдин - началось всё с экспериментального гоночного электровелосипеда.

Через месяц был готов первый прототип - довольно громоздкий. А потом годами модель усовершенствовали, пока электроприставка не стала ультралёгкой. Она подходит почти для всех типов инвалидных колясок. Сейчас уже есть свое промышленное производство. И те, кто изобретение оценил на практике. Елена пользуется больше месяца, причем испытала электроприставку в отпуске, в Крыму, в условиях горных дорог.

"Моя цель - это её использовать для дальних поездок, прогулок, чтобы как-то полегче было и моим людям, которые со мной гуляют, чтобы им не приходилось меня постоянно катать, возить за собой, ну и вот мне, собственно говоря, чтобы мне было полегче", - рассказала Елена Семакина.

Если проект выиграет премию мэра "Новатор", это поможет развивать производство, сделать модель в два раза дешевле, создать детскую версию электроприставки. Всего в этом году на конкурс мэра было подано более 500 заявок. По направлениям медицина, фармацевтика, энергетика, IT, транспорт и городская среда. 30 проектов вышли в финал.

"На самом деле, все проекты интересные. Есть проекты, связанные с помощью после реабилитации, есть проекты, связанные с искусственным интеллектом, которые помогают выявить на рентгенологических снимках поражения после ковида. Есть проекты, которые помогают быстрее улучшить засыпание", - отметил представитель оператора конкурса "Новатор Москвы" Айк Джулакян.

Премия "Новатор" - это не только финансовая поддержка, но еще и возможность молодым изобретателям заявить о себе, найти инвесторов. И не исключено, что часть проектов будет использована в городской инфраструктуре.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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