Москвичей предупредили об усилении ветра

В городе - желтый уровень погодной опасности

Во вторник до вечера в столичном регионе действует жёлтый уровень опасности из-за возможного усиления ветра. Минувшей ночью на востоке Москвы ликвидировали последствия непогоды, передает "ТВ Центр".

Ветер повалил огромную берёзу на Средней Первомайской улице. Дерево упало прямо на пятиэтажку и выбило окно в одной из квартир. Чтобы убрать ствол, спасатели использовали пожарный автокран. Пилить березу пришлось фактически навесу, для безопасности страхуясь тросами. Никто из жильцов не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"