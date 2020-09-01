Собянин упростил процедуру подачи заявлений на жилье для детей-сирот

Получить услугу будет проще и удобнее

Центры "Мои документы" будут принимать заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Ранее заявления об обеспечении жильем детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, принимали только органы опеки и попечительства. Теперь получить эту услугу будет проще и удобнее, отметили в мэрии.

С 2011 года в Москве жильем были обеспечены более 6 тысяч нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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