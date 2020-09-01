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Сохранность 24-летнего гамбургера удивила пользователей соцсетей

14:50
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Бургер и картошка фри за четверть века не испортились

Пользователей TikTok удивили видом гамбургера, купленного 24 года назад и всё это время пролежавшего в коробке из-под обуви.

Одна из пользовательниц Сети разместила в TikTok видео, где ее пожилая родственница демонстрирует 24-летний бургер, приобретенный в McDonalds. Бутерброд женщина достала из обувной коробки с надписью "гамбургер", а затем продемонстрировала, насколько хорошо он сохранился.

С 1996 года гамбургер визуально не претерпел изменений: хлеб не засох и не заплесневел, а мясо не сгнило. Также женщина сохранила пакет картошки фри, которая, впрочем, за прошедшие годы сморщилась и перестала выглядеть аппетитно.

В комментариях люди ужаснулись, увидев, что более чем за 20 лет еда не испортилась. "Я больше никогда не пойду в фастфуд", - единодушно пишут удивленные зрители.

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