Московские единоросы подвели итоги благотворительной акции "Собери ребенка в школу"

Москвичи помогли купить школьные принадлежности детям из многодетных семей

В Москве городское региональное отделение "Единой России" провело акцию и совместно с жителями столицы собрало 34 тысячи канцелярских принадлежностей для детей в рамках акции "Собери ребенка в школу".

"В преддверии Дня знаний депутаты Мосгордумы приняли участие в акции "Собери ребенка в школу". Это традиционное благотворительное мероприятие, в рамках которого москвичи имеют возможность помочь малообеспеченным и многодетным семьям собрать детей в школу. В этом году благодаря поддержке москвичей и пожертвованиям депутатов удалось собрать 34 тыс. канцелярских принадлежностей", - сообщили в пресс-службе отделения партии.

Секретарь МГРО "Единая Россия" Андрей Метельский заявил, что в этом году из-за пандемии коронавируса акция особенно актуальна. Он отметил, что пандемия негативно сказалась на благосостоянии разных групп людей, в том числе и многодетных семей. Из-за этого подобная поддержка в виде тетрадей и школьных принадлежностей ценна.

Метельский уточнил, что городской парламент в сентябре готовится принимать изменения в бюджет, и с начала августа по инициативе МГРО партии "Единая Россия" проводится большой опрос горожан. Членов партии интересует, каким направлениям экономического и социального развития требуется особая поддержка после пандемии. Благодаря акции "Собери ребенка в школу" многодетные родители также смогли поделиться своим мнением, передает АГН "Москва".

Метельский добавил, что в этом году его сын идет в первый класс, а потому он и сам понимает важность поддержки системы образования. Секретарь МГРО "Единая Россия" добавил, что дистанционное обучение не способно заменить очных занятий. "Пандемия наглядно показала: учиться нужно в классе, лицом к лицу с учителем. Так что я очень рад, что все эти вынужденные "эксперименты" заканчиваются, и 1 сентября в школьных коридорах зазвучат детские голоса", - резюмировал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"