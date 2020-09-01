Собянин сделал бесплатными пересадки еще на 8 станциях метро и МЦД

Она доступна в течение 90 минут с начала поездки

Еще восемь станций метро и МЦД включены в перечень бесплатных пересадок. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь пассажиры могут сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут с начала поездки при проезде с любых станций МЦК и МЦД на станции метро "Молодежная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская".

Также при проезде с любых станций метро и МЦК бесплатная пересадка стала доступна на станции "Рабочий Поселок" МЦД-1, "Красный Строитель" и "Бутово" МЦД-2, а также между станциями МЦД "Москва-Рижская" (Рижский вокзал) и "Рижская".

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