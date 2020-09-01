Польша открыла авиасообщение с Россией

Варшава пересмотрела черный список, составленный во время пандемии

Варшава пересмотрела черный список стран, с которыми было прекращено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. В новом перечне 44 государства - в частности, Армения, Бразилия, Израиль, Испания и США. Россия и Китай, сообщение с которыми ранее также было под запретом, теперь в списке не значатся.

Запрет на международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса был введен в Польше в начале марта. 17 июня возобновились полеты в страны ЕС, а 2 июля – с Канадой и Японией.

Обновленный черный список будет действовать до 15 сентября. Запрет не распространяется на самолеты, выполняющие рейсы по распоряжению премьер-министра Польши и военную авиацию, передает ТАСС.

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