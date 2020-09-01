ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Боткинской больнице провели более 100 трансплантаций почки

15:26
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Это направление медицины стремительно развивается

В Боткинской больнице успешно выполнили 101 пересадку почки. Планово такие операции проводят в клинике уже два года, передает "ТВ Центр".

Также там оказывают помощь москвичам, которые нуждаются в пересадке печени, костного мозга и роговицы. Открытое направление трансплантологии сделало подобные операции более доступными.

Направление активно развивается. Так, в планах врачей выйти на уровень до 100 трансплантаций почки в год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Операционная
Операционная
Операционная
Операционная
Операционная
Операционная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.