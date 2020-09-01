В Боткинской больнице провели более 100 трансплантаций почки

Это направление медицины стремительно развивается

В Боткинской больнице успешно выполнили 101 пересадку почки. Планово такие операции проводят в клинике уже два года, передает "ТВ Центр".

Также там оказывают помощь москвичам, которые нуждаются в пересадке печени, костного мозга и роговицы. Открытое направление трансплантологии сделало подобные операции более доступными.

Направление активно развивается. Так, в планах врачей выйти на уровень до 100 трансплантаций почки в год.

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