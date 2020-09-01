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Назван гриб с самым мощным противораковым эффектом

14:48
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Он популярен в Азии

Редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов рассказал о грибе шиитаке, которому в Японии и Китае приписывают лечебные свойства. 
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По его словам, китайцы и японцы регулярно едят шиитаке и используют его для создания антираковых препаратов. 

"У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный", - рассказал Александр Хренов в эфире радио Sputnik

В России есть несколько мест, где выращивают шиитаке. Но в основном их привозят из-за границы. Эти грибы стоят дорого, поэтому в нашей стране они пока не пользуются большим спросом, объяснил эксперт. 

Александр Хренов сказал, что все съедобные грибы приносят пользу организму, так как в них много витамином и аминокислот.

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