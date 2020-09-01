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МиГ-31 подняли на перехват норвежского самолета

14:52
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Российский истребитель не допустил нарушения госграницы

Российский истребитель не допустил нарушения границы самолетом ВВС Норвегии. МиГ-31 встретил норвежца над Баренцевым морем и принудил его развернуться, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
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"Для опознавания воздушной цели… в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении центра.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Как только норвежский самолет развернулся, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

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