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Доктор Мясников объяснил, к каким последствиям приводит гиперопека

15:13
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Многие болезни взрослых людей родом из детства

Доктор Александр Мясников рассказал, что многие болезни, которые проявляются у людей во взрослом возрасте, возникают в детстве. Врач объяснил, что зачастую родители чересчур опекают детей, которые в последствии получают проблемы со здоровьем.
Мясников призвал россиян потеть

"У людей в возрасте бывает остеопороз, это педиатрическая болезнь – пик костной массы набирается в детстве, а потом, когда кость разрушается, зависит от того, какую костную массу вы набрали в детстве. Обмен веществ, вкусовые привычки и многое другое закладывается в детстве", - привел пример Мясников.

Врач посоветовал не баловать детей лакомствами и не перекармливать сладкой, соленой и жирной едой – с возрастом это перерастет в проблемы с давлением и лишним весом.

Также Мясников заявил, что детей нельзя одевать слишком тепло, потому что они постоянно в движении. "В восьми случаях из десяти надо лечить мать, а не ребенка, она же как клуша! Они пытаются дать антибиотики, зачем вы гробите детей? Ребенку нужно делать вакцинацию", - подытожил теледоктор.

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