Пугачева прослезилась в объятиях Галкина на школьной линейке

Лиза и Гарри стали школьниками

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин проводили своих детей в первый класс. Примадонна так разволновалась, отпуская малышей в школу, что даже всплакнула.

Галкин опубликовал видео, записанное на территории Первой Московской Гимназии, где для школьников устроили грандиозный праздник с живой музыкой и аниматорами.

Лиза и Гарри прочитали со сцены стихотворения и под напутствие Аллы Пугачевой запустили в небо воздушные шарики.

На видео можно увидеть, как Галкин заключил растроганную Пугачеву в объятия, а та смахивает со щеки слезу и улыбается, стараясь не заплакать.

"Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья. Спасибо всем, всем большое за теплые слова и поздравления!" - написал Максим Галкин.

Интернет-пользователи и журналисты обратили внимание на молодежный наряд, в котором Примадонна пришла на детский праздник - кеды, кожаная куртка, короткая юбка. В такой одежде звезда выглядит гораздо моложе своих лет.

Напомним, что с 2011 года Алла Пугачева живет в браке с Максимом Галкиным. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

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