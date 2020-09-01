Бывший главный тренер "Спартака" и СКА Ржига скончался в Чехии

Известному наставнику был 61 год

Милош Ржига, бывший главный тренер российских хоккейных клубов "Спартак" и СКА, скончался в Чехии. Известному наставнику был 61 год.

Ржига был госпитализирован 18 августа. О причинах не сообщалось, известно было лишь о резком ухудшении здоровья. Ранее, перед ЧМ-2019 в Словакии, Ржига проходил обследование в связи с болями в животе, однако серьезных проблем врачи не выявили.

"Последний месяц был большой борьбой. Благодарю семью и всех близких, которые были с нами и старались помочь изо всех сил. Я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он сделал для других", - цитирует портал Isport сына тренера.

Милош Ржига известен в России по работе в клубах "Химик", "Спартак", "Атлант", "Авангард" и СКА. Одно время тренировал сборную Чехии. Последним место работы тренера был клуб "Слован", ходили слухи о возможном контракте с клубом "Барыс", передает Sports.ru.

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