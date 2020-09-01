Москва и Минск договорились о возобновлении транспортного сообщения

Оно было прервано коронавирусом
Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии. Представители двух стран уже подписали необходимые документы, а также согласовали подходы Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения Белоруссии.
"Российской стороной было отмечено, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективные и соответствуют международным рекомендациям и стандартам", - отметили в министерстве.
Транспортное сообщение с Белоруссией было временно прекращено в связи с распространением коронаирусной инфекции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"