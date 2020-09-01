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Минус 12 кг: Лазарев показал результат похудения

15:31
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Певец опубликовал селфи с обнаженным торсом

Певец Сергей Лазарев показал, как выглядит его тело после четырёхмесячной диеты. В соцсети инстаграм артист опубликовал селфи с обнаженным торсом.

Лазарев похвастался, что ему удалось сбросить 12 килограммов всего за несколько месяцев. Судя по фотографии, певец сильно отощал в области живота.

"Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки, но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18", - подписал снимок Лазарев.

Фанаты певца бурно отреагировали на новое фото и завалили его комплиментами:

- Я подавилась слюнями, спасибо.

- Это из-за тебя в Москве такая жара сейчас?

- А мне с щечками больше нравилось!

- Я бы даже сказала 17. Вы просто огонь. Нужен огнетушитель!

Музыкант не ответил на многочисленные вопросы подписчиков, которые просили раскрыть секрет похудения. Лазарев лишь поинтересовался у своих подписчиков, ходят ли они в спортивный зал. Многие фанаты ответили, что из-за коронавируса теперь тренируются дома или заменили занятия спортом прогулками у моря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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