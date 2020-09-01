ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Озвучены результаты экспертизы пассажирской подушки безопасности машины Ефремова

15:47
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Специалист изучил срезы с руля и подушек безопасности

В ходе заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова огласили результаты экспертизы подушек безопасности из машины актера. Эксперт Алексей Глушенков заявил, что экспертиза не обнаружила следов эпителия на пассажирской подушке безопасности, передают "Известия".

Ефремов назвал фейком видео с места ДТП
Процесс затягивается: Ефремова доставили в Пресненский суд

"Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителия и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было", - сообщил Глушенков.

Ранее Ефремов заявил, что не мог находиться за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Актер попросил суд устроить экспертизу и проверить следы на подушках и ремнях безопасности в его автомобиле.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Ефремов и инспектор ДПС
Михаил Ефремов и инспектор ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.