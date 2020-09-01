Озвучены результаты экспертизы пассажирской подушки безопасности машины Ефремова

Специалист изучил срезы с руля и подушек безопасности

В ходе заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова огласили результаты экспертизы подушек безопасности из машины актера. Эксперт Алексей Глушенков заявил, что экспертиза не обнаружила следов эпителия на пассажирской подушке безопасности, передают "Известия".

"Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителия и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было", - сообщил Глушенков.

Ранее Ефремов заявил, что не мог находиться за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Актер попросил суд устроить экспертизу и проверить следы на подушках и ремнях безопасности в его автомобиле.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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