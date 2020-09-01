Собянин создал совет по кадровому обеспечению промышленного роста

Он будет готовить кадры

В Москве появился координационный совет по внедрению стандарта подготовки кадров в промышленности. Распоряжение о его создании подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Председателем совета назначен заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Обеспечивать работу нового органа будет департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Совет будет координировать подготовку высококвалифицированных кадров в промышленной сфере, включая разработку профильных стратегий и программ, уточнили в столичной мэрии.

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