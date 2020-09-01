Мишустин спрогнозировал резкий рост числа студентов по IT-специальностям

Мест в вузах будет вдвое больше

Михаил Мишустин ожидает резкого увеличения набора в высшие учебные заведения на IT-специальности. Премьер-министр напомнил, что в программе "Цифровая экономика" заложен более чем двукратный рост числа студентов этого направления.

"В программе "Цифровая экономика" у нас заложено серьезное увеличение приема на IT-специальности в течение четырех лет. Сейчас примерно 50 тысяч человек обучается, а через буквально четыре года мы планируем такой набор делать на 120 тысяч человек", - сказал Мишустин.

Премьер встречался в Краснодаре с молодыми учеными и предпринимателями. Мишустин подчеркнул, что данные – неисчерпаемый ресурс, это нефть, газ и платина 21-го века. В цифровом мире важно обладать базовыми знаниями и владеть информационно-технологическими основами, отметил глава кабмина.

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