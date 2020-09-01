Сотрудник московского цирка поплатился после нападения леопарда на девочку

Трагедии во время экскурсии чудом удалось избежать

Суд огласил приговор по делу о нападении леопарда на девочку в московском цирке. Экскурсовод не провел инструктаж для школьников, которые оказались в опасной близости от хищника, и теперь должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В ноябре 2018 года подсудимый проводил экскурсию для группы из 20 человек, среди которых присутствовали ученики 3 класса, их родители, а также четырехлетняя девочка.

Как рассказали "Интерфаксу" в столичной прокуратуре, во время экскурсии мужчина в нарушении требований безопасности не провел инструктаж о правилах поведения для участников мероприятия, допустил их нахождение в опасной близости от хищников, из-за чего девочка подверглась нападению леопарда.

Ребенок в ходе инцидента не пострадал. Хищник разорвал девочке свитер.

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