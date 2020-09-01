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Кинолог перечислил смертельно опасные для собак растения

16:14
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Красивые и популярные цветы могут погубить питомца

Некоторые популярные растения и цветы могут оказаться смертельно опасны для собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической ассоциации Владимир Голубев.
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Специалист предупредил, что собакам ни в коем случае нельзя разрешать грызть нарциссы, ирисы, люпины, пионы, тюльпаны, каллы, подснежники, лилии, хризантемы, ландыши, сирень, гипсофилу, гиацинты и делфиниумы.

Также для питомцев опасны примула, молочай, гортензия и цикламен – они приводят к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, язвам, аллергии, воспалению слизистых и ожогам, передает АГН "Москва".

Вересковые растения могут стать причиной отравлений, а также нарушения работы ЦНС и сердца. При этом ароидные растения вызывают у собак отеки, жжение, волдыри, конъюнктивит и даже остановку дыхания. Ну а пасленовые растения приводят к тошноте, расстройству желудка, сонливости помутнению сознания и параличу, рассказал Голубев.

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