Кинолог перечислил смертельно опасные для собак растения

Красивые и популярные цветы могут погубить питомца

Некоторые популярные растения и цветы могут оказаться смертельно опасны для собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической ассоциации Владимир Голубев.

Специалист предупредил, что собакам ни в коем случае нельзя разрешать грызть нарциссы, ирисы, люпины, пионы, тюльпаны, каллы, подснежники, лилии, хризантемы, ландыши, сирень, гипсофилу, гиацинты и делфиниумы.

Также для питомцев опасны примула, молочай, гортензия и цикламен – они приводят к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, язвам, аллергии, воспалению слизистых и ожогам, передает АГН "Москва".

Вересковые растения могут стать причиной отравлений, а также нарушения работы ЦНС и сердца. При этом ароидные растения вызывают у собак отеки, жжение, волдыри, конъюнктивит и даже остановку дыхания. Ну а пасленовые растения приводят к тошноте, расстройству желудка, сонливости помутнению сознания и параличу, рассказал Голубев.

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