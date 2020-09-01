"Расстрелять": Ефремов вынес себе приговор в суде

Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова требует посадить актера на срок не менее 8 лет

В Пресненском суде Москвы продолжаются слушания дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

На заседании во вторник старший сын жертвы смертельного ДТП Виталий Захаров потребовал с артиста 7,3 миллиона рублей компенсации и реальный срок для актера - не менее 8 лет.

Заслушав требования, актер сам вынес себе приговор. "Расстрелять", - цитирует Ефремова kp.ru ("Комсомольская правда").

Судья поинтересовалась, признает ли Ефремов иск на 7,3 миллиона. "Когда 8 лет отсижу, тогда может", - сказал в ответ подсудимый.

Пресненский суд во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова и назначил проведение прений сторон на 3 сентября.

Ранее в зале суда заслушали показания медэксперта Алексея Глушенкова. "Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителия и маленькое пятно бурого цвета. Следов на пассажирской подушке не было", - сказал специалист.

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