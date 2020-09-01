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Как избавиться от заложенности носа без капель

16:35
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Не стоит приучать себя к сосудосуживающим средствам

Специалисты рассказали, как быстро справиться с заложенностью носа, не прибегая к сосудосуживающим каплям.

Заложенность носа не всегда бывает вызвана простудой. Нередко - это проявление аллергии или перепады давления. Назальные спреи вызывают привыкание, поэтому врачи поделились тремя экспресс-способами преодолеть дискомфорт.

Первый способ – найти на переносице чувствительные точки (от внутренних концов бровей примерно на 5-7 миллиметров вниз) и помассировать их круговыми движениями. Процедуру лучше выполнять сидя, пишет портал Medikforum.

Второй способ заключается в том, чтобы повторить все описанное выше плюс надавить языком на верхнее небо. Процедуру лучше выполнять поочередно – сначала надавить на переносицу, а затем языком на небо.

Третий способ для физически подготовленных. Давление в придаточных пазухах носа можно снизить, встав на руки вниз головой на 20-30 секунд. Специалисты предупреждают, что этот способ может стать травмоопасным, если у вас слабая физическая подготовка.  

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