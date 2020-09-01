Депутат МГД Ольга Шарапова рассказала о плюсах участия в испытаниях вакцины от коронавируса

Чтобы попасть в программу, нужно оформить заявку

Жители Москвы старше 18 лет смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главврач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала в беседе с журналистами "Аргументы и Факты". Это хорошая возможность получить прививку в числе первых, отметила она.

"Появление надежной прививки – это отличная новость для всех нас, и мы должны ускорить начало её активного использованияЕ, - подчеркнула Шарапова.

Участие в пострегистрационном исследовании новой вакцины бесплатное. Чтобы попасть в программу, нужно оформить заявку по специальной форме. Участник должен быть совершеннолетним, без симптомов ОРВИ и не переболевший коронавирусом. Столичные медики тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям.

Все участники будут находиться под медицинским наблюдением. Те, кому это необходимо, получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.

Для участников исследования разработано специальное мобильное приложение с личным дневником, куда люди смогут записывать данные о своем самочувствии. По словам депутата, что в программе примут участие около 40 тысяч человек.

"Нужно понимать: мы не знаем, сколько времени пройдет перед тем, как вакцина от коронавируса появится в повседневном арсенале наших поликлиник. Поэтому те, кто сейчас запишется на клинические испытания вакцины, получат большое преимущество. Я думаю, этим стоит воспользоваться", - отметила Шарапова.

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