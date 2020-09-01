"Вас ждет феноменальный успех": главные заявления Путина на открытом уроке

Президент поздравил учащихся с началом учебного года

С началом учебного года школьников поздравил Владимир Путин. Он отметил, что система образования возвращается к привычной работе. Президент в онлайн-формате принял участие во Всероссийском открытом уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С главой государства сегодня пообщались молодые люди из самых разных регионов страны - Камчатки, Москвы, Крыма, Калининградской области. Говорили не только о событиях прошлого, но и о современном мире, и обо всём, что сегодня волнует российских школьников.

Желающих прогулять это занятие - нет. Десятки учащихся - в студии, а у мониторов компьютеров - 5 миллионов школьников от Калининграда до Камчатки. Еще бы, ведь, ведет этот открытый урок президент России. Владимир Путин поздравил учащихся с Днем знаний. Это особенный праздник, а в этом году он еще и долгожданный. И хоть вся система образования возвращается к привычной работе, все же некоторые ограничения еще остаются. Глава государства попросил ребят их соблюдать. И даже в студии зрители находятся на безопасном расстоянии друг от друга. И вроде ничего нового, за полгода пора бы привыкнуть. Но неужели так будет всегда? Закономерный вопрос от школьницы из Липецка. Но президент тут же расставил все точки над "и". Онлайн-формат никогда не сможет заменить живое общение, но способен его дополнить. Поэтому полного перехода, сказал президент, не будет. Но в будущем надо этим обязательно пользоваться.

"В целом по всей стране удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас страна в общем и целом оказалась готова к вызовам, перед которыми мы оказались в результате пандемии. Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас всё получилось. Это говорит о том, что мы не только страна бензоколонок, как некоторые нас пытаются представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - заявил президент.

Наша страна всегда была готова к вызовам. Если не технически, то морально. В том числе и из-за этого мы одержали победу в Великой Отечественной. И тема большого всероссийского урока была посвящена именно той войне и звучала так - "Помнить - значит знать". Помнить и историю страны, и ее культуру, и традиции... И в том числе - бережно хранимые письма, фотографии, награды своих героев. И ни в коем случае, никогда не позволять ее переписывать и менять. Президент отметил самоотверженность и любовь к родине современной молодежи. Пример не заставил себя ждать. На связь с президентом вышли курсанты нового филиала Нахимовского училища в Калининграде.

"Для меня очень важно, чтобы никто и никогда не забыл, через какие муки прошли наши деды и прадеды, они смогли победить, сила духа восхищала весь мир", - заявил кадет Владимир Лапшин.

"Ты спросил, откуда взялась сила духа - из желания защитить будущие семьи, детей, внуков. Нас с вами. Если бы они не победили, не жертвовали, нас бы не было на свете, целые поколения были бы вычеркнуты из жизни, просто бы не появились. Никогда", - сказал Путин.

Новые технологии и история - вещи совместимые? 9-летний Саша и 17-летний Лёша - из российского движения школьников в этом уверены. Изучать историю страны можно и с помощью киберспорта.

Но родители не всегда поддерживают это увлечение детей. А если бы, например, был специальный турнир по киберспорту для школьников, отношение к этому спорту у взрослых изменилось бы. Да и вообще, здорово было бы, чтобы сам президент выступил в виртуальном поединке в "танчики".

"Я думаю, что я бы Леше уступил, но у меня это никаких негативных чувств не вызывает, потому что я знаю, что такие ребята, как Алексей и как Саша, которому пока девять лет, они действительно уже многого добились и добьются еще больше", - заверил президент России.

И сегодня большинство таких - целеустремленных и амбициозных, талантливых и увлеченных... Кто-то уже со школьных лет трудится, помогая тем самым многодетным родителям. А кто-то готов ночами и днями помогать совсем незнакомым людям. Волонтерство среди очень молодых ребят с каждым годом только набирает обороты. На связи - Камчатка.

"Сегодня Вы говорили о таких ученых, как Курчатов, Басов, о том, как они решали серьезные проблемы в условиях фронта. Владимир Владимирович, сегодня, в мирное время, есть ли такие задачи, которые требуют великих ученых, конструкторов, изобретателей? Можем ли мы стать такими?" – спросил ученик 11 класса Николаевской школы (Камчатский край) Артур Рощин.

"Можете ли вы стать такими, зависит от вас. Важно только, чтобы такие люди, как вы, молодые люди, одаренные... нашли себя, выбрали то, чему вы готовы посвятить всю свою жизнь. И если это произойдет, если будет сделан такой удачный выбор, то почти наверняка вас ждет феноменальный жизненный успех", - ответил Путин.

Быть увлеченными своим делом - секрет успеха и самого президента. И вместе получится многое. И неважно, кто сидит за столом - первоклашка или студент - каждый решает важные для страны задачи. И арифметические, и жизненные.

Елена Макарова, Андрей Корнилов и Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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