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Депутат МГД Елена Николаева: Число долгостроев в Москве сократилось на две трети с 2011 года

16:56
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Перечень таких объектов не растет, что является признаком растущей стабильности в строительной сфере

Депутат Мосгордумы Елена Николаева заявила, что с 2011 года в Москве на две трети сократилось количество долгостроев. По словам председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, перечень таких объектов не растет, что является признаком растущей стабильности в строительной сфере.

Николаева напомнила, что проблема долгостроев "копилась десятилетиями", так как многие объекты были заморожены еще в период перестройки.

"В качестве примера достаточно привести печально известную Ховринскую больницу или недостроенный телецентр на Шаболовке. Перечень долгостроев сложился и из ведомственных объектов, которые забросили в 1980-е, затем к нему добавились многие сложные объекты 1990-х и 2000-х годов. Проблема росла как снежный ком: заброшенные стройки не просто портили вид, они были опасным соседством, конструкции рушились, в заброшенных корпусах обосновались маргиналы. В сфере жилого строительства долгострои привели к социальным взрывам: на улицы Москвы стали выходить тысячи обманутых дольщиков", - заявила Николаева в беседе с АГН "Москва".

Депутат сообщила, что  с 2011 года в столице идет активная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства. Специальная оперативная группа стимулирует застройщиков возобновить строительство или принять решение об отмене проекта и освобождении земельного участка.

"В таком случае конструкции здания сносят, а территорию благоустраивают. Ликвидировать уже удалось 519 из 781 объекта списка: здания либо достроены, либо на них ведутся работы. Часть объектов, где продолжение строительства невозможно, как в случае с Ховринской больницей, демонтированы", - заявила Николаева.

В 2020 году, по словам депутата, удалось исключить из списка 18 долгостроев. Три из них введены в эксплуатацию, на девяти - возобновлено строительство.

"В этом перечне есть важные социальные объекты: учебный корпус МАТИ на улице Оршанская, учебно-лабораторные корпуса на проспекте Вернадского. Еще на шести участках конструкции демонтированы и территории благоустроены. Считаю очень важным тот факт, что список долгостроев за последние годы не увеличился, а только сокращался. Этому помог оперативный контроль за темпами строительства на площадках, четкая система санкций со стороны города за просрочки", - сказала депутат.

По ее словам, в настоящее время ситуация, при которой застройщик приостанавливает работы на неопределенный срок и думает, что стройка никуда не денется, просто невозможна.

"При незавершении работ в утвержденные сроки можно не просто потерять средства на консервации и потенциальную прибыль от продаж. Застройщик может лишиться как права на аренду земельного участка, так и права строительства на нем. Действуют крупные штрафы вплоть до изъятия объекта за просрочку ввода в эксплуатацию: это обязательная часть инвестконтрактов, заключаемых частными инвесторами с городом. Это жесткие меры, но они позволят отрасли не откатиться к ситуации прошлых десятилетий", - заключила депутат.

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