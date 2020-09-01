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Давшего отпор грабителям бизнесмена застрелили в Татарстане

17:08
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Убийство может быть связано с нападением на дом

В Бугульме (Татарстан) застрелили известного предпринимателя Евгения Деданина, который два года назад пережил вооруженное нападение на собственный дом.

По данным портала Kazanfirst, преступление произошло на базе ООО "Изобилие", которой владеет бизнесмен. Убийство Деданина может быть связано с нападением на его дом в 2018 году.

Нападавший задержан. Им оказался 54-летний иностранец, проживавший в городе Самаре. Силовики изъявил у него оружие. Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

12 сентября 2018 года двое неизвестных в масках ворвались в дом бизнесмена. Угрожая пистолетом, они связали хозяина жилища, его 34-летнюю супругу и 31-летнего знакомого и стали требовать денег. Деданину удалось освободиться, схватить на кухне нож и ударить им злоумышленников. В результате оба нападавших скончались.

На коммерсанта пытались завести уголовное дело, но позже его действия признали самообороной.

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