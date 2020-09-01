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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости вакцинации против гриппа

17:22
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Наиболее эффективное средство защиты от гриппа – своевременная вакцинация

В управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили о старте прививочной кампании против гриппа. В сообщении ведомства говорится, что особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья населения.

В Москве стартовала вакцинация от гриппа
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Кроме того, актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа ранее не имели активной циркуляции на территории России – именно поэтому профилактическая иммунизация необходима.

В настоящее время Роспотребнадзор ведет лабораторный мониторинг за циркуляцией ОРВИ и гриппа. В России пока отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ.

Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Симптомы гриппа: жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель (боль или першение в горле), боль в мышцах и суставах.

Роспотребнадзор предупреждает, что самолечение при гриппе недопустимо, а поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач.

В случае болезни специалисты ведомства рекомендуют оставаться дома и соблюдать постельный режим, принимать лекарства и пить как можно больше жидкости.

В сообщении Роспотребнадзора указывается, что наиболее эффективное средство защиты от гриппа – своевременная вакцинация.

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