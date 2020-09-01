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"На седьмом небе от счастья": Эд Ширан впервые стал отцом

17:41
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Музыкант тщательно скрывал беременность жены

Британский музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн впервые стали родителями.

У пары родилась дочь. Ее назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан, пишет eg.ru ("Экспресс-газета").

29-летнему музыканту удалось скрыть беременность супруги от СМИ. Ребенок родился на прошлой неделе, но Ширан решил рассказать об этом только сейчас.

"Мы в нее совершенно влюблены. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно, и мы здесь на седьмом небе от счастья", - написал музыкант.

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