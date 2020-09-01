Россия не будет поставлять вакцину за рубеж

Пока что речь идет только о передаче технологии

Россия будет поставлять за рубеж только технологию создания вакцины от коронавируса.

О поставках самой вакцины можно будет говорить только через год, сообщил "Интерфаксу" директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

"О продажах, наверное, живой вакцины как таковой произведенной здесь, можно будет говорить, наверно через год, когда мы свое население все защитим, перевакцинируем", - отметил он.

На данный момент Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с теми странами, которые готовы принять и производить российскую вакцину.

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