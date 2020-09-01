Депутат МГД Бускин: Мультимедийный портал "Узнай Москву" помогает москвичам узнавать историю столицы

Он популярен и у молодежи, и у старшего поколения

Общедоступный мультимедийный портал "Узнай Москву" помогает москвичам путешествовать по городу и узнавать его историю.

Таким мнением в беседе с агентством "Москва" поделился депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Недавно в сервисе появились маршруты прогулок по Измайловскому и Бабушкинскому паркам Москвы. Эти маршруты доступны не только при навигации по сайту или приложению, но и по ссылкам с QR-кодов, размещенных прямо на местности.

Он уточнил, что, например, в Бабушкинском парке прогулка начинается около первого в Москве "сухого" фонтана, открытого в 2013 году. По его словам, еще 10 лет назад в городе не было ни одной подобной конструкции. "Сухими" называются фонтаны, в которых водная чаша расположена ниже нулевой отметки, а струи воды бьют как будто бы прямо из земли.

Депутат также отметил Измайловский парк, по его словам, у парка имеется как богатая история, так и обширная лесопарковая зона с многочисленными заповедными уголками природы.

Бускин подчеркнул, что опыт создателей "Узнай Москву" говорит, что в наше время при повсеместном доступе в интернет проблема качественного краеведческого контента чрезвычайно актуальна.

"Безусловно, еще 20 лет назад единственной общедоступной и общепринятой формой такой информации были краеведческие издания - как книги, так и периодика. Сейчас издания туристско-краеведческой тематики в массе своей стали электронными, потеряв при этом зачастую в качестве контента, либо труднодоступны для массового читателя", - сообщил депутат.

Сервис "Узнай Москву" по форме подачи остался доступным старшему поколению пользователей, привыкших к строгости подачи информации, при этом содержание у портала современное. Парламентарий заявил, что за подобными проектами - будущее краеведения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"