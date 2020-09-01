В российской школе детей хотят посадить за парты по трое

Родители бьют тревогу

Родители краснодарской школы №46 возмутились, что их детям придется сидеть за партой по трое, так как в классе больше нет места для установки новых парт.

Классы оказались катастрофически переполнены. Так, в пятом классе учатся 42 ученика, а на них приходится только 16 парт. При этом столы стоят не в три ряда, а в четыре, из-за этого пройти между ними может только один человек.

"Не можем понять, как могут дети поместиться втроем за партой. Места доставить парты нет", - написали в соцсетях возмущенные родители.

Как пишет "Живая Кубань", школа №46 – не единичный случай, где есть проблема с местами для учеников. В школе № 71 в этом году сформировали 33 первых класса.

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