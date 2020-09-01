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Стало известно, когда начнется вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве

18:53
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Люди получат препарат в рамках пострегистрационных исследований

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября.

По словам Гинцбурга, 3-4 сентября вакцину развезут по клиникам, после чего добровольцы сдадут анализы.

"И, наверное, где-то 5-6, 7 сентября уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев", - заявил он в беседе с РИА Новости.

Ранее в Минздраве России сообщили, что массовая вакцинация от коронавируса для людей из групп риска (в частности, это врачи) начнется в ноябре-декабре 2020 года.

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