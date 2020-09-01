Депутат Мосгордумы: Соблюдение мер безопасности поможет провести новый учебный год спокойно

Мария Киселева рассказала, какие меры защиты предусмотрели в школах

Депутат Мосгордумы Мария Киселева считает, что соблюдение мер безопасности во время пандемии поможет школам провести новый учебный год спокойно.

"Учебный год в московских школах начался с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. К вынужденным ограничениям легко привыкнуть, если понимать, что главное - это здоровье школьников", - отметила Киселева в беседе с АГН "Москва".

Депутат напомнила, что новый учебный год планируется полностью провести в офлайн-режиме, к дистанционному обучению придется вернуться, если кто-то из школьников заболеет коронавирусом - тогда весь класс отправят на самоизоляцию. Киселева отметила, что ресурсы "Московской электронной школы" позволяют организовать переход на удаленный режим очень быстро.

"В случае болезни одного из учителей карантина не будет. Это связано с тем, что учителя в обязательном порядке носят маски, которые сводят риск заражения к минимуму, поэтому носитель инфекции не сможет распространить ее в коллективе. Исключение - моменты, когда соблюдается необходимая дистанция: если учитель объясняет материал у доски, он может снять маску. Детям носить маски в школе не нужно, но если сами школьники или родители захотят - можно это делать, никаких проблем. А вот родителям, если мы захотим войти в школу, маска нужна будет обязательно", - заявила парламентарий.

Она напомнила, что по умолчанию доступ в школы будет ограничен, а все контакты будут сведены к минимуму. Так, во многих учебных учреждениях решили разделить потоки школьников. Кроме этого, дети будут ходить в столовую по графику.

Говоря о других мерах безопасности, Киселева отметила, что во всех зданиях установят антисептики и обеззараживающие лампы закрытого типа, учащимся будут измерять температуру бесконтактными термометрами, а за каждым классом закрепят свой кабинет.

"Исключение составят предметы, для которых нужно специальное оборудование, например физика, химия, технология или физкультура", - уточнила она.

Те же меры безопасности, отметила депутат, предусмотрены и в детских садах.

"Численность групп сокращать не планируют, но родителей попросят спланировать свой график, чтобы приводить детей в разное время. Маски для родителей обязательны. Группы не будут пересекаться, все сделано для того, чтобы дети оставались в одной комнате. Занятия на свежем воздухе организуют так, чтобы дети из разных групп были на достаточном расстоянии друг от друга. Все это не только из-за коронавируса - нас ждет банальный сезонный грипп. Как мама двоих детей я знаю, насколько легко дети подхватывают инфекции, и защитить их - наша задача", - сказала Мария Киселева.

Парламентарий отметила, что перед 1 сентября все сотрудники образовательных учреждений в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, а также на наличие иммунитета к вирусу.

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