Депутат МГД Степан Орлов: Москва планомерно упорядочивает парковочное пространство

Платные парковки принесли столице 6,3 миллиарда рублей

В течение последних 10 лет российская столица планомерно ведет проект упорядочения парковочного пространства, превращая повсеместные стихийные парковки в обустроенные по всем цивилизованным стандартам.

Об этом "Аргументам и Фактам" заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов. Москва следует в едином тренде с крупнейшими мегаполисами мира. Появление платных парковок там, где существует объяснимый дефицит парковочного пространства, является разумной мерой регулирования спроса. Депутат подчеркнул, что подобная норма принята давно для большинства крупных городов Европы и США, где массовая автомобилизация прошла на десятилетия раньше.

Он добавил, что стоимость одного часа парковки рассчитывается так, чтобы обеспечить наличие свободных мест на протяжении большей части суток. Это позволяет заранее планировать стоянку машины и исключить перепробег в поисках свободного места. Кроме того, такая мера сказывается на загрузке дорог и экологии столицы.

Также депутат отметил существенное улучшение ситуации со стояночными местами в районах, где введена платная парковка, для местных жителей.

"Москвичи оформляют в режиме онлайн резидентское разрешение, "привязанное" к месту проживания, по которому автомобиль всю ночь будет припаркован бесплатно. Круглосуточный резидентный абонемент при этом стоит три тысячи рублей в год, что довольно приемлемо", - заметил Орлов.

Парламентарий добавил, что власти города успешно ведут политику выравнивания привилегий между автовладельцами и теми, кто машин не имеет. Ей соответствует тот факт, что средства, направленные в бюджет от платных парковой АМПП, тратятся на прямые нужды районов. Так, по данным Орлова, в 2020 году объем таких средств составил около 6,3 миллиарда рублей.

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